Вслед за Каховской ГЭС россияне взорвали дамбу в Запорожье: насколько серьезны последствия

Враг продолжает совершать преступления на территории Украины. Вслед за Каховской ГЭС оккупанты взорвали дамбу в Запорожской области вблизи села Новодаровка.

Подробности об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. Он подчеркнул, насколько серьезны последствия для прилегающих территорий.

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Последствия подрыва дамбы

По словам Сергея Лышенко, ситуация с дамбой возле Новодаровки проще, поскольку река, на которой она расположена, не полноводна и не так масштабна, как Днепр.

"Водоем, в котором хранилась эта вода – искусственно созданный пруд, который использовался для сельской рыбалки, хранения воды и так далее. Он не будет иметь масштабных последствий, потому что разлив воды не создаст существенных препятствий", – заверил депутат облсовета.

Сергей Лышенко о подрыве дамбы в Запорожье: смотреть видео

Он добавил, что по имеющейся информации в результате подрыва дамбы нет подтоплений жилых домов. Вероятно, оккупанты хотели таким образом размыть сельские дороги и сделать невозможным движение техники.

Но такие их действия не создадут существенных препятствий,

– добавил Лышенко.

Ситуация возле Новодаровки: последние новости

Украинские военные в рамках оборонной операции 4 июня освободили село Новодаровка Пологовского района Запорожской области. Впрочем, об этом стало известно 12 июня.

По информации военных, враг несколько суток пытался вернуть населенный пункт под свой контроль, но все его действия были тщетны.

Военные ВСУ продолжают наращивать успех.