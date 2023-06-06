Очередное дно войны, – Маляр эмоционально о подрыве Каховской ГЭС

Подрывом Каховской ГЭС российские оккупанты в очередной раз продемонстрировали, что им все равно на нормы международного права по ведению войны. У врага нет никаких пределов, потому что безумно боится наступления украинских военных.

Об этом 24 Каналу сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, россияне не гнушаются ничем – даже совершением катастрофы.

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"Безусловно, это террористические действия. Россияне демонстрируют, что у них нет предела. Они пробивают очередное дно, если учитывать законы и обычаи ведения войны", – отметила Маляр.

Враг каждый день показывает, что игнорирует какие-либо правила и нормы. Речь идет об уничтожении гражданского населения, разрушении энергетической инфраструктуры, а теперь – совершении экологической катастрофы.

Россияне пытались помешать наступлению ВСУ

Оккупанты не знают, что делать перед наступлением украинских военных. От безысходности враг прибег к подрыву Каховской ГЭС, но это ему ничего не даст.

"Россияне физически боятся ВСУ, поэтому они прибегают к разным разрушительным действиям. В частности, они не гнушаются даже совершением катастрофы – экологической, техногенной", – добавила Маляр.

Подрыв Каховской ГЭС: главное

В ночь на 6 июня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. Гидроэлектростанция уже полностью ушла под воду, как и некоторые населённые пункты в Херсонской области.

Катастрофа может привести к аварии на Запорожской АЭС, система охлаждения которой работает на воде с гидроэлектростанции. Однако пока ситуация контролируемая.

Подрыв Каховской ГЭС будет в первую очередь иметь последствия для Крыма, ведь полуостров останется без воды в годы. Своими действиями россияне сделали хуже себе тоже.

Партизанское движение "Атеш" заявило, что Каховскую ГЭС взорвал 1 батальон 205 мотострелковой бригады. Это акт отчаяния, который никак не повлияет на действия ВСУ.