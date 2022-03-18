Россияне за день убили по меньшей мере 13 гражданских в Донецкой области

Российские захватчики продолжают цинично обстреливать украинские города, убивая гражданское население. В результате атак врага в Донецкой области 18 марта погибли 13 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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Больше всего от российских снарядов пострадал Краматорск: здесь россияне убили 5 и ранили 25 мирных жителей,

– отметил чиновник.

Кроме того, глава ОВА отметил, что:

в Авдеевке россияне убили 2 и ранили 4 человека;

в Покровске – убили 1 человека и ранили 6;

в Степном и Бахмуте – по одному пострадавшему;

в Мариуполе – 4 погибших и 1 раненый;

в Нетайлово – 1 человек погиб.

Кириленко добавил, что сейчас точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.



Потери Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России / Данные Донецкой ОВА