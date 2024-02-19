Путину это не понравится: почему не все в России считают взятие Авдеевки успехом
Оккупация Авдеевки обошлась россиянам в десятки тысяч погибших и раненых военных. В России в основном празднуют захват украинского города, но есть и те, кто понимает, какими бессмысленными были действия власти.
Потери врага в Авдеевке являются огромным ударом для российской армии. Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что понимают это далеко не все.
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Путину не безразлично только на себя
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Путин взамен отправил поздравительную телеграмму подразделениям, которые участвовали в оккупации города, и объявил благодарность за "отличные боевые действия".
Однако упоминаний о том, какой же ценой россиянам удалось захватить украинский город, военно-политическое руководство России предпочитает не упоминать, сосредотачиваясь только на том, что есть новая "победа".
Чем большую территорию захватили, то Путину кажется лучшим. А то, что при этом погибли люди и города стерли с лица земли, на это безразлично. Ему все равно на других, главное самому оставаться у власти бесконечно долго. Только к этому он и стремится,
– подчеркнула Ольга Курносова.
Россияне тоже очень довольны новыми территориальными достижениями своей армии, хотя, вероятно, даже не знают, где она расположена и какова ее военная значимость. А вот зато так называемые российские военкоры, которые хоть немного понимают в ситуации, не понимают, почему Владимир Путин положил там около 50 тысяч военных.
"Они понимают, какими существенными являются эти потери. Возможно, кому-то кажется, что все это ерунда, и никто этого не видит, но это потому, что Путин пытается заливать все деньгами и закрывать рот семьям мобилизованных", – отметила аналитик.
Поэтому рано или поздно информационная пропагандистская кампания, которую начали в Кремле, просто треснет. Эйфория от временного территориального достижения будет недолгой, а понимание потерь скоро может дойти даже до обычных россиян.
В России обостряется внутренняя ситуация: что известно
- Каждую субботу в России в течение определенного времени происходят протесты жен мобилизованных. Устраивают их, конечно, не потому, что россиянок возмущает убийство украинцев, а потому, что отправили это делать именно их мужей. Поэтому главным требованием участниц акции является демобилизация военных. Так или иначе это несколько дестабилизирует ситуацию в России и ставит Путина в неудобное положение – жестко бороться с женщинами мобилизованных не могут, ведь последствия могут быть неизвестными. С другой стороны, оставлять эти акции без пристального внимания и автозаков пока не могут тоже.
- Еще больше ухудшила ситуацию для Владимира Путина смерть Алексея Навального, которого таки любили россияне. Они считали, что именно он все же смог бы сбросить диктатора тем или иным способом, однако теперь ситуация изменилась. Что интересно, продолжить, а, возможно, и радикализировать дело мужа могла бы Юлия Навальная. Она уже высказалась о том, что намерена бороться против войны и коррупции.
- К тому же, продолжая тему массового выхода россиян на улицу, в течение последних дней в городах России пытаются почтить память погибшего Навального. К импровизированным мемориалам сносили цветы и плакаты. Однако силовики и с этим быстро начали разбираться – без задержания и драк не обошлось.