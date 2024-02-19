Путину это не понравится: почему не все в России считают взятие Авдеевки успехом

Оккупация Авдеевки обошлась россиянам в десятки тысяч погибших и раненых военных. В России в основном празднуют захват украинского города, но есть и те, кто понимает, какими бессмысленными были действия власти.

Потери врага в Авдеевке являются огромным ударом для российской армии. Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что понимают это далеко не все.

Советуем посмотреть Старик и Карлсон: пошаговый разбор всего исторического бреда Путина в провальном интервью

Путину не безразлично только на себя

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Путин взамен отправил поздравительную телеграмму подразделениям, которые участвовали в оккупации города, и объявил благодарность за "отличные боевые действия".

Однако упоминаний о том, какой же ценой россиянам удалось захватить украинский город, военно-политическое руководство России предпочитает не упоминать, сосредотачиваясь только на том, что есть новая "победа".

Чем большую территорию захватили, то Путину кажется лучшим. А то, что при этом погибли люди и города стерли с лица земли, на это безразлично. Ему все равно на других, главное самому оставаться у власти бесконечно долго. Только к этому он и стремится,

– подчеркнула Ольга Курносова.

Россияне тоже очень довольны новыми территориальными достижениями своей армии, хотя, вероятно, даже не знают, где она расположена и какова ее военная значимость. А вот зато так называемые российские военкоры, которые хоть немного понимают в ситуации, не понимают, почему Владимир Путин положил там около 50 тысяч военных.

"Они понимают, какими существенными являются эти потери. Возможно, кому-то кажется, что все это ерунда, и никто этого не видит, но это потому, что Путин пытается заливать все деньгами и закрывать рот семьям мобилизованных", – отметила аналитик.

Поэтому рано или поздно информационная пропагандистская кампания, которую начали в Кремле, просто треснет. Эйфория от временного территориального достижения будет недолгой, а понимание потерь скоро может дойти даже до обычных россиян.

В России обостряется внутренняя ситуация: что известно