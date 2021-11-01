Россияне заявили, что Украина "хочет втянуть их в войну"

В государстве-агрессоре сделали очередное заявление насчет Украины. В частности, Сергей Лавров обвинил украинскую сторону в попытках "втянуть Россию в силовые действия".

Соответствующее заявление глава Министерства иностранных дел России сделал в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов.

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Россия о "втягивании ее в силовые действия"

Лавров комментировал ситуацию в Украине и заявил, что ему "видны попытки создать провокационную ситуацию, вызвать ответ ополчения и втянуть Россию в силовые действия".

Якобы заявления Киева о том, что минские соглашения разрушат Украину, далеки от правды. Представитель агрессора считает, что они создавались, чтобы якобы сохранить территориальную целостность страны.

Минские соглашения были созданы в результате 17-часовых переговоров для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины,

– заявил представитель агрессора.

Напомним, именно Россия систематически делает все, чтобы минские договоренности, как и любые другие, не выполнялись.

Российские войска под границей Украины