Оккупанты сделали фото возле границы с Днепропетровщиной: как воины ГУР проучили их
- Российские захватчики сделали фото в приграничном селе Зеленый Гай.
- Подразделение "Братство" ГУР МО Украины оперативно ликвидировало оккупантов.
Российские захватчики не оставляют попыток прорваться на территорию Днепропетровской области. Однако украинские военные препятствуют врагу.
Недавно одна из боевых групп российской армии решила похвастаться руководству и отчиталась о якобы новой захваченной позиции на пути к Днепропетровщине. Оккупанты сделали фото в пограничном селе Зеленый Гай, развернув свой триколор, передает 24 Канал.
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В украинской разведке рассказали, что триумф противника длился недолго. Подразделение "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины заставил россиян пожалеть о преждевременном отчете. Итак, оккупанты на фото присоединились к "концерту Кобзона".
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К слову, 2 августа в окрестностях Мелитополя взорвался микроавтобус, в котором находились кадыровцы. В результате взрыва ликвидировано 5 бойцов подразделения "Ахмат". Также ранения получили двое захватчиков в соседнем авто. Был уничтожен и мобильный комплекс РЭБ.