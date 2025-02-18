Россия заявила о завершении переговоров с США в Саудовской Аравии: они продолжались 4,5 часа

18 февраля делегации России и США провели переговоры в Саудовской Аравии. Российская сторона заявила, что они прошли "неплохо".

По словам помощника Путина Ушакова, делегации имели "серьезный разговор" по всем вопросам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Как прошли переговоры России и США

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа. Их россияне называют "положительными".

По их завершению Ушаков заявил, что отдельные переговорные команды России и США начнут контакты с Украиной "в свое время".

Кроме того, россияне утверждают, что договорились продвигать двусторонние отношения со Штатами – в этом якобы заинтересованы и Москва, и Вашингтон.

Переговорщики пришли к выводу, что "две большие страны не могут не общаться друг с другом".

"Пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел", – также цитируют росСМИ Ушакова.

А также он заявил, что Москва и Вашингтон буду работать над созданием условий для встречи Путина и Трампа. Хотя, как утверждается, "о конкретных датах трудно говорить, потому что нужна плотная работа".