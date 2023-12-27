Жаловались на "громкие звуки": в Ростовской области пытались сбить неизвестный БПЛА

В ночь на 27 декабря в Ростовской области было тревожно. Россияне жаловались на беспилотники и работу "пе-ве-о".

Об этом свидетельствуют сообщения в соцсетях, а также сообщения местных представителей власти. К слову, о работе "пе-ве-о" также заявили и в Белгородской области, передает 24 Канал.

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"Громкие звуки" над Ростовской областью

Жители Волгодонская в Ростовской области ночью 27 декабря жаловались на "громкие звуки". В сети сообщалось, что над городом якобы летают беспилотники. Местные жители также в сети опубликовали кадры, на которых слышен пролет неизвестно дрона.

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Около 02:55 ростовский губернатор Василий Голубев заявил о якобы сбитии беспилотника. Он также добавил, что "последствия на земле уточняются".

Интересно, что россияне в сети сообщали о пролете по меньшей мере двух дронов над Волгодонском. Впрочем, местные власти заявили лишь об одном неизвестном беспилотнике.

. Волгодонск – город на востоке Ростовской области, расположенный на Цимлянском водохранилище. Волгодонск расположен в 150 километрах от границы с Украиной.

В российском минобороны уже также прокомментировали инцидент в Ростовской области. Там также заявили о работе "пе-ве-о" и отчитались об одном уничтоженном беспилотнике. Кроме того, в минобороны также сообщили, что еще один дрон якобы был сбит над Белгородщиной.

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