Жаловались на "громкие звуки": в Ростовской области пытались сбить неизвестный БПЛА
В ночь на 27 декабря в Ростовской области было тревожно. Россияне жаловались на беспилотники и работу "пе-ве-о".
Об этом свидетельствуют сообщения в соцсетях, а также сообщения местных представителей власти. К слову, о работе "пе-ве-о" также заявили и в Белгородской области, передает 24 Канал.
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"Громкие звуки" над Ростовской областью
Жители Волгодонская в Ростовской области ночью 27 декабря жаловались на "громкие звуки". В сети сообщалось, что над городом якобы летают беспилотники. Местные жители также в сети опубликовали кадры, на которых слышен пролет неизвестно дрона.
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Около 02:55 ростовский губернатор Василий Голубев заявил о якобы сбитии беспилотника. Он также добавил, что "последствия на земле уточняются".
Интересно, что россияне в сети сообщали о пролете по меньшей мере двух дронов над Волгодонском. Впрочем, местные власти заявили лишь об одном неизвестном беспилотнике.
В российском минобороны уже также прокомментировали инцидент в Ростовской области. Там также заявили о работе "пе-ве-о" и отчитались об одном уничтоженном беспилотнике. Кроме того, в минобороны также сообщили, что еще один дрон якобы был сбит над Белгородщиной.
Атаки беспилотников в России: последние новости
- В России постоянно жалуются на атаки беспилотников. Так, 22 декабря россияне заявили о "массированной атаке". Дроны заметили сразу в нескольких областях: Брянской, Ростовской и Московской Местные жители массово заполонили сеть кадрами, как по России летали БПЛА.
- Накануне, 21 декабря, россияне заявили, что нефтепровод "Дружба" в Брянской области якобы атаковали беспилотники. Традиционно пропагандисты заявили, что обошлись без жертв и пострадавших, а разрушений не зафиксировали.
- Тревожно в России было и 19 декабря. В сети оккупанты также жаловались на атаку беспилотников. К слову, дроны их изрядно напугали, ведь из-за них даже остановили работу московских аэропортов и ввели план "Ковер".