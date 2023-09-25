Оккупанты заявили об атаке дрона-камикадзе на объект связи под Белгородом

У россиян последние дни очень тревожно из-за якобы атак, как на их территории, так и во временно оккупированном Крыму. На этот раз оккупанты посетовали, что якобы неизвестный дрон атаковал объект связи в Белгородской области России.

Соответствующее заявление ориентировочно в 12 часов 25 сентября опубликовал губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков. Кстати, в Курске украинские военные уничтожили командование авиаполка россиян на аэродроме "Халино", пишет 24 Канал.

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Что известно об инциденте в Белгородской области

В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи,

– заявил Гладков.

У российских оккупантов уже традиционно пострадавших нет.

Российский чиновник только сказал, что оперативные службы выезжали на место. Об очевидных повреждениях он не рассказал.

Где расположен Муром на Белгородщине: смотрите на карте

Кстати, поздно вечером 24 сентября россияне жаловались из-за атаки в Тульской области России. Там снова "работала ПВО". Более того, в Москве снова объявляли план "Ковер" в аэропорту Домодедово, а также Жуковскому и Тульскому аэропорту. В аэропорту Внуково отменили один рейс и задержали – два.

Важные последствия "хлопка" у россиян