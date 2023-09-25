Оккупанты заявили об атаке дрона-камикадзе на объект связи под Белгородом
У россиян последние дни очень тревожно из-за якобы атак, как на их территории, так и во временно оккупированном Крыму. На этот раз оккупанты посетовали, что якобы неизвестный дрон атаковал объект связи в Белгородской области России.
Соответствующее заявление ориентировочно в 12 часов 25 сентября опубликовал губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков. Кстати, в Курске украинские военные уничтожили командование авиаполка россиян на аэродроме "Халино", пишет 24 Канал.
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Что известно об инциденте в Белгородской области
В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи,
– заявил Гладков.
У российских оккупантов уже традиционно пострадавших нет.
Российский чиновник только сказал, что оперативные службы выезжали на место. Об очевидных повреждениях он не рассказал.
Где расположен Муром на Белгородщине: смотрите на карте
Кстати, поздно вечером 24 сентября россияне жаловались из-за атаки в Тульской области России. Там снова "работала ПВО". Более того, в Москве снова объявляли план "Ковер" в аэропорту Домодедово, а также Жуковскому и Тульскому аэропорту. В аэропорту Внуково отменили один рейс и задержали – два.
Важные последствия "хлопка" у россиян
- Утром 25 сентября источники 24 Канала в разведке заявили, что 24 сентября украинские военные нанесли удар по аэродрому "Халино" в Курске и уничтожили командование авиаполка россиян.
- В частности, в результате успешной операции украинской разведки удалось ликвидировать командира 14 авиаполков, одного из его заместителей, группу офицеров-авиаторов, представителя военной контрразведки ФСБ и работников аэродрома.
- Посреди дня 25 сентября Силы специальных операций ВСУ сообщили, что в результате поражения ВСУ штаба Черноморского флота России в Севастополе погибли 34 российских офицера, среди них – командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов. Кроме того, еще ориентировочно 105 оккупантов получили ранения. Кстати, здание штаба восстановлению не подлежит.
- Более того, в результате атаки украинских военных на большой десантный корабль "Минск" 13 сентября погибли 62 российских оккупантов.