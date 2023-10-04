В Брянской области россияне пожаловались из-за атаки дрона на воинскую часть

Брянскую область России посетил "хлопок". Оккупанты пожаловались, что в Карачеве дрон якобы атаковал воинскую часть.

Есть ли пострадавшие или жертвы – неизвестно. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Важно "Взрывное" начало октября: в России жалуются на "атаку" БпЛА, взрывы и закрывают аэропорты

Брянскую область атаковали беспилотники

По данным росСМИ, дрон якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. Это произошло в ночь на 4 октября.

Около 3 часов ночи на территорию в/ч 55443 в Карачеве Брянской области упал БПЛА самолетного типа и взорвался,

– утверждают пропагандисты.

Сейчас все остальные детали уточняют.

Взрывы в Брянской области 4 октября: смотрите видео

"Хлопок" часто приходит к россиянам: последние новости