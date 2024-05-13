Оккупанты заявляют, что уничтожили 12 "Вампиров" и 2 "Ольхи" в Белгороде: вероятно, повреждена ТЭЦ
13 мая 2024, 01:37Читати новину українською
Россия снова обвинила Украину в якобы атаке на Белгород. По городу якобы выпустили реактивные снаряды РСЗО "Вампир" и "Ольха".
Российское минобороны заявило об этом вечером 12 мая. Россияне снова заверили, что якобы работала их ПВО.
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Что говорят россияне о Белгороде
Российское минобороны заявило, что они якобы они:
- сбили 12 реактивных систем залпового огня "Ольха";
- 2 – "Вампир".
Вероятные последствия "попаданий" в Белгороде
По данным росСМИ, некоторые снаряды таки "попали". В частности:
- один – в дом на бульваре Юности в Белгороде. Там якобы посечен фасад, выбиты окна на 3 нижних этажах;
- второй – упал на детскую площадку;
- по предварительным данным, третий – на теплоэлектростанцию. Без света остался район Харгоры. Количество пострадавших уточняется.
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В Белгороде обрушился подъезд дома
- В первой половине дня 12 мая в Белгороде обвалился подъезд в жилом доме на 10 этажей. Россия сразу обвинила в "атаке" Украину.
- После инцидента на место прибыли спасатели, на которых впоследствии обвалилась крыша. Под завалами оказались местные. По состоянию на вечер 12 мая известно уже о 13 погибших.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины объяснил, что похоже на то, что дом в Белгороде взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов, поэтому все обвинения россиян в обстреле ВСУ пока не соответствуют действительности. Также взрыв мог быть бытовым, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрел дома в собственных интересах.