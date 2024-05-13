Оккупанты заявляют, что уничтожили 12 "Вампиров" и 2 "Ольхи" в Белгороде: вероятно, повреждена ТЭЦ

Россия снова обвинила Украину в якобы атаке на Белгород. По городу якобы выпустили реактивные снаряды РСЗО "Вампир" и "Ольха".

Российское минобороны заявило об этом вечером 12 мая. Россияне снова заверили, что якобы работала их ПВО.

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Что говорят россияне о Белгороде

Российское минобороны заявило, что они якобы они:

сбили 12 реактивных систем залпового огня "Ольха";

2 – "Вампир".

Вероятные последствия "попаданий" в Белгороде

По данным росСМИ, некоторые снаряды таки "попали". В частности:

один – в дом на бульваре Юности в Белгороде. Там якобы посечен фасад, выбиты окна на 3 нижних этажах;

второй – упал на детскую площадку;

по предварительным данным, третий – на теплоэлектростанцию. Без света остался район Харгоры. Количество пострадавших уточняется.

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