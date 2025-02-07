Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какая ситуация в Торецке сейчас

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, бои продолжаются.

Бои в Торецке продолжаются в городской застройке. Активные штурмовые действия проводит противник, который всеми силами и средствами давит на направлении. Силы обороны Украины сопротивляются превосходящему в разы российскому агрессору, наносят ему сокрушительные потери в личном составе и технике. По состоянию на 16 часов на Торецком направлении противник атаковал восемь раз в районе Торецка. До сих пор еще идут четыре боя,

– сказал он.

На 8 утра на Краматорском и Торецком направлениях россияне штурмовали позиции ВСУ в районе Дилиевки, в Часовом Яру и Торецке. Врагу помогали артиллерия и БпЛА.