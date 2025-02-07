Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Яка ситуація в Торецьку зараз

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина, бої тривають.

Бої в Торецьку тривають у міській забудові. Активні штурмові дії проводить противник, який всіма силами і засобами тисне на напрямку. Сили оборони України чинять опір переважаючому в рази російському агресору, завдають йому нищівних втрат в особовому складі і техніці. Станом на 16 годину на Торецькому напрямку противник атакував вісім разів в районі Торецька. Дотепер ще точаться чотири бої,

– сказав він.

На 8 ранку на Краматорському та Торецькому напрямках росіяни штурмували позиції ЗСУ в районі Диліївки, в Часовому Яру та Торецьку. Ворогові допомагали артилерія та БпЛА.

Як повідомив Волошин, південніше Часового Яру окупанти намагалися розвинути наступ із застосуванням бронетехніки. Та Сили оборони завчасу виявили колону та уразили її. Знищено танк та бойову броньовану машину, ще дві бойові бронемашини пошкоджені.

Наші воїни виявляють та знищують залишки ворожого десанту.

"Ворог використовує всі засоби, щоб нас перемогти. Як в силу того, що переважає чисельністю і закидає "м'ясом" на штурми своїми воїнами (навіть одноразовими), так і на інформаційному фронті (використовує вороже ІПСО)", – додав Волошин.

Deep State також відреагували на російські заяви

Там указали на неправдивість заяв росіян.

"Сили Оборони України продовжують оборонну операцію у Торецьку. Бої тривають у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях. Центр міста практично весь під ворогом", – написали аналітики.