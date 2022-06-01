Россияне закрепляются в центре Северодонецка, – Генштаб

Россияне изо всех сил пытаются захватить Северодонецк. Сейчас продолжаются бои в городе. Линия фронта проходит через него.

На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями преуспел, закреплялся в центре города.

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На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нирково.

Окружение Северодонецка

Российские оккупанты сейчас все силы бросили на то, чтобы захватить всю Луганскую область, а после этого – и Донецкую. Но для этого им нужно сначала захватить рядом Северодонецк и Лисичанск. Это два последних города в Луганской области, которые не находятся под оккупацией.

Украинская армия создала защитные рубежи в Северодонецке и Лисичанске. Однако враг постоянно атакует, имея количественное преимущество, вытесняя украинцев с их позиций. При этом наши защитники наносят россиянам значительные потери как в технике, так и в живой силе.

По свидетельству главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, враг вынужден наступать по трупам своих же солдат. А вокруг города стоит сильный трупный запах.

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В то же время украинцы и дальше продолжают держать под контролем трассу Бахмут – Лисичанск. Именно по ней производится доставка в окруженные города. Оккупанты неоднократно пытались ее перерезать, чтобы усложнить украинцам защиту Северодонецка и Лисичанска.

Именно для этого и были предприняты неоднократные попытки переправы через реку Северский Донец в районе села Белогоровка. Но во время форсирования реки украинские военные сумели накрыть врага прицельным огнем, нанеся ему немалые потери – около сотни единиц техники и более 500 убитых и раненых. Это была самая большая разовая потеря россиян за всю войну против Украины.

Враг пытается выйти на трассу Бахмут – Лисичанск и с юга – со стороны Попасной. Были даже попытки ВРГ установить блокпосты на этой дороге. Но оккупанты были уничтожены. Хотя дорога остается опасной – она простреливается врагом.

В попытке захватить Северодонецк и Лисичанск эксперты и аналитики видят не стратегическую военную цель, а чисто политическую. Все ради того, чтобы угодить кремлевскому вождю Владимиру Путину, поставившему задачу захватить всю Донецкую и Луганскую области.

Эксперты отмечают, что в ходе таких атак россияне тратят значительные ресурсы. И впоследствии у них может просто не остаться сил для дальнейшего наступления – не будет ни достаточного количества живой силы, ни техники. Зато украинцы берегут свои силы, поэтому когда нет возможности держать оборону, отходят на более безопасные рубежи, и дальше истощая врага.

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