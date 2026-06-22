Пытаются скрыться от дронов: россияне накрыли десантные корабли москитными сетками, – СМИ

В сети появилось фото российского крупного десантного корабля в Балтийском море, частично "обернутого" тонкой зелёной сеткой, похожей на садовую или москитную. Этот элемент заметили на корабле "Александр Шабалин", сопровождавшем грузовое судно "Михаил Бритнев".

По данным defence .blog.com, использование подобных конструкций всё чаще фиксируется на кораблях различных российских флотов – от Балтийского до Черноморского и Северного, а также даже на отдельных подводных лодках в отдалённых базах, в частности в Тихом океане.

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О чём свидетельствуют такие действия россиян?

Прежде всего отметим, что снимок вызвал волну ироничных комментариев в Telegram-каналах, где пользователи высмеяли такой способ "защиты", отмечая, что подобная сетка вряд ли способна остановить даже лёгкие беспилотники, не говоря уже о более мощных ударных системах.

Попытки противника защитить свои суда, по мнению аналитиков, свидетельствуют о том, что российское командование серьёзно воспринимает риск ударов беспилотников даже в регионах, которые ранее считались относительно безопасными.

Эксперты при этом отмечают, что такие сетки могут частично затруднять работу лишь самых маленьких и самых медленных дронов-камикадзе, но не обеспечивают эффективной защиты от современных ударных беспилотников или морских дронов, которые уже неоднократно наносили серьезный ущерб военно-морским объектам.

В то же время эксперты подчеркивают, что подобные "самодельные" средства защиты скорее имеют психологический и демонстрационный эффект — они показывают, что флот реагирует на новые угрозы, даже если техническая эффективность таких решений ограничена.

Кстати, ранее пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что российский флот сейчас больше сосредоточен на сохранении своих сил, чем на активных действиях. После потерь кораблей он вынужден держаться подальше от украинского побережья.

По его словам, несмотря на возможные альтернативные маршруты, уход из региона для России означал бы фактическое признание поражения на море, поэтому корабли и в дальнейшем будут оставаться в Новороссийске, но они могут нести потери даже на базах.