С сегодняшнего дня оккупанты полностью закрывают Мариуполь: горожан просят быть настороже
Источник:Петр Анрющенко
Российские захватчики закрывают Мариуполь на выходные. Местные власти предупреждают, что оккупанты планируют жестокие меры.
Так, с 16:00 пятницы по 6:00 понедельника оккупанты закрывают временно оккупированный Мариуполь на въезд и на выезд.
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Оккупанты планируют усилить фильтрационные мероприятия
Советник мэра Мариуполя Петр Андорющенко рассказал, что в эти выходные россияне планируют проводить усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия.
Инсайдеры озвучивают причину – плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где они вдруг потеряли определенное количество военных. Поэтому ожидаем много и жестко внутри города,
– сказал Андрющенко.
Он призвал людей быть настороже и не подвергать себя опасности.
Как уменьшить риски
- Вычистите телефоны.
- Не отходите от домов без излишней необходимости.
- Обходите блок-посты.
Также Андрющенко призвал мариупольцев помогать друг другу.
Напомним, недавно российские захватчики решили забрать право собственности на недвижимость у всех не прошедших "регистрацию" жителей Мариуполя. Фактически, оккупанты решили провести "национализацию" всего частного имущества и забрать его у тех, кто оказывает им сопротивление.
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