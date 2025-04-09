Несколько месяцев паузы: бывший морпех США объяснил, почему замедлилось российское наступление

В Институте изучения войны сообщили, что с ноября 2024 года темп российского наступления на линии фронта в Украине замедлился. В марте 2025 года россияне продвинулись лишь на 203 квадратных километра. Однако это может свидетельствовать о будущих угрозах.

Такое мнение 24 Каналу высказал двоюродный брат Джей ди Вэнса, бывший американский морской пехотинец, доброволец российско-украинской войны в составе ВСУ Нейт Вэнс, заметив, что сейчас россияне могут накапливать силы. Об этом свидетельствует и странный указ от Кремля.

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Как россияне используют свое замедление на фронте

Нейт Вэнс отметил, что пока непонятно, какие стратегические цели на фронте ставят перед собой российские военные. Они часто делают запутанные действия, которые противоречат военной логике. Поэтому предугадать долгосрочный план врага нереально.

Россияне, вероятнее всего, понимают, что их план не работает. Поэтому их цели меняются со временем. Думаю, в России есть фракция, которая хочет продолжать войну, и которая не хочет,

– сказал он.

Пока в Институте изучения войны сообщают о замедлении российского наступления, Владимир Путин планирует мобилизовать большое количество людей весной этого года.

Заметим, что российский диктатор подписал указ о весеннем призыве в российскую армию с 1 апреля до 15 июля 2025 года. К прохождению военной службы планируют привлечь 160 тысяч человек от 18 до 30 лет. Власти Кремля обещают "не направлять" их в пункты дислокации подразделений оккупационных вооруженных сил в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областях.

Есть одна вещь, которую я увидел относительно россиян в течение этой войны – они любят наращивать запасы, а потом начинают масштабные атаки. Тогда они используют все боеприпасы, которые имеют. Сейчас они потратили много ресурсов в боях на Курщине и находятся в периоде пополнения запасов,

– объяснил бывший морпех США.

Нейт Вэнс подытожил, что такой период "тишины" может быть еще несколько месяцев. Когда в России мобилизуют достаточное количество людей и пополнят ресурсы, враг снова может активизировать наступление.

К слову, в течение 7 – 8 апреля российская армия не проводила штурмовых действий на Харьковском направлении, не было и сообщения о наземных наступлениях оккупантов на Купянщине. Российских продвижений также нет на Северском, Часовоярском и Кураховском направлениях.