Оккупанты минируют и взрывают гидротехнические сооружения в двух областях, – Минобороны
Источник:Military Media Center
В двух областях есть угрозы подрыва гидротехнических сооружений. Оккупанты хотят любыми способами остановить контрнаступление ВСУ.
В Херсонской и Запорожской областях есть угроза подрыва гидротехнических сооружений. Об этом на круглом столе в Military Media Center рассказал представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дударь.
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Оккупанты начали взрывать гидротехнические сооружения
ВСУ продолжают контрнаступление на временно оккупированные территории. Чтобы остановить продвижение украинских военных, российские войска заминировали большое количество гидротехнических сооружений в Запорожской и Херсонской областях. Более того, они уже их начали взрывать.
Они сейчас ежедневно подрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения,
– сказал Дударь.
По его словам, последствия этих действий пока не имеют больших масштабов. Однако от каждого такого подрыва регулярно страдают сельскохозяйственные угодья одного-двух сел.
Есть ли угроза трагедии на Киевской ГЭС
- Заметим, что после российского теракта на Каховской ГЭС вражеские пропагандистские телеграм-каналы начали "угрожать" ударом по Киевской ГЭС. Террористы только спят и видят, как Киев уходит под воду.
- Еще в сентябре 2022 года в "Укргидроэнерго", учитывая будущие угрозы, рассказали возможно ли это. В ведомстве сказали, что в случае ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла, "критической угрозы для населения не прогнозируется", ведь станция и плотина спроектированы и построены в 60-х годах с учетом тогдашних угроз и со значительным запасом прочности и устойчивости. Так что разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения ракетой не так просто.
- В то же время, если России удастся повредить металлические затворы плотины, то может быть постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища. Вследствие этого последует кратковременное подтопление некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла.