Россияне запустили дроны: возле Кривого Рога слышали взрывы
Вечером 18 июня враг в очередной раз осуществил пуск БПЛА. 24 Канал следит за движением беспилотников и расскажет, где сейчас тревога.
К сожалению, россияне минируют все на оккупированных территориях, поэтому процесс разминирования может затянуться на десятилетия. Саперы 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как разминируют освобожденные территории.
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Где сейчас летят "Шахеды"
Тревога в Одесской области. В Криворожском районе работала ПВО. Оборонцы сбили вражеский "Шахед", сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. ВС сообщили, что есть угроза баллистики с востока. Добавилась тревога на Полтавщине, Донетчине. Красных регионов стало меньше. Сейчас тревога в таких областях: "Шахеды" на севере Херсонщины, движутся на запад. "Группа "Шахедов" с ВОТ Запорожской области направляется на Херсонщину", – пишут в ВС.
Дроны летят на Одесскую область, - ВС
В каких областях объявлена тревога сейчас
Где летят "Шахеды"
Где сейчас дроны
Тревога в Одесской области.
В Криворожском районе работала ПВО. Оборонцы сбили вражеский "Шахед", сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
ВС сообщили, что есть угроза баллистики с востока.
Добавилась тревога на Полтавщине, Донетчине.
Красных регионов стало меньше. Сейчас тревога в таких областях:
"Шахеды" на севере Херсонщины, движутся на запад.
"Группа "Шахедов" с ВОТ Запорожской области направляется на Херсонщину", – пишут в ВС.