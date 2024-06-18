Россияне запустили дроны: возле Кривого Рога слышали взрывы

Вечером 18 июня враг в очередной раз осуществил пуск БПЛА. 24 Канал следит за движением беспилотников и расскажет, где сейчас тревога.

К сожалению, россияне минируют все на оккупированных территориях, поэтому процесс разминирования может затянуться на десятилетия. Саперы 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как разминируют освобожденные территории.

Смотрите также Италия объявила, что передаст Украине ПВО SAMP/T: остальная помощь засекречена

Где сейчас летят "Шахеды"