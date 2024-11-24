Россияне запустили по Украине более 70 дронов: сколько уже удалось сбить

В ночь на 24 ноября российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запустила ударные БпЛА типа "Шахед".

В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы, сообщает 24 Канал. Там рассказали, сколько вражеских целей уже уничтожено.

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Сколько вражеских целей удалось сбить

Ночью 24 ноября 2024 года вражеские силы атакуют Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из Орла и Брянской области, что в России.

В Воздушных силах отметили, что в целом обнаружено и осуществлено сопровождение 73 вражеских БПЛА.

К отражению вражеского нападения привлекаются авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях,

– говорится в сообщении.

Указывается, что 19 беспилотников локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. По состоянию на 09:14 утра в воздухе остается 4 вражеских БпЛА. Боевая работа еще продолжается.