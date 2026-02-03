Когда мы с Рютте были на Майдане, Россия ударила ракетой, – Зеленский
- 3 февраля, во время визита генсека НАТО Марка Рютте в Киев, Россия осуществила массированную ракетную атаку на украинскую энергетику.
- Зеленский заявил, что российский самолет вышел на пусковой рубеж, когда они с Рютте возлагали цветы на Майдане.
3 февраля в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В этот же день Россия осуществила самую массированную атаку на украинскую энергетику с начала 2026 года.
Враг атаковал Украину, в частности столицу, когда Владимир Зеленский вместе с Марком Рютте почтили память погибших защитников. Об этом рассказал украинский лидер во время совместного с генсеком брифинга.
Что известно об атаке россиян во время визита Рютте?
Зеленский рассказал журналистам, что когда они вместе с Рютте возлагали цветы к мемориалу павшим воинам на Майдане, Россия снова ударила ракетой. "Вы знаете, что на рубеж заходил российский самолет", – уточнил президент.
Он добавил, что такие действия оккупантов показывают их истинное отношение к миру, в частности переговоров о нем.
Заметим, что массированная атака на Украину состоялась накануне второго раунда трехсторонних переговоров с участием представителей Киева, Вашингтона и Москвы. Марк Рютте назвал поведение Кремля на фоне разговоров о мире "тревожным сигналом".
По его словам, американцы увидели, что произошло, и примут это во внимание. Ведь Владимир Путин якобы обещал Дональду Трампу неделю не обстреливать украинскую энергетику. Впрочем, прошло всего четыре дня – и оккупанты нанесли мощный удар.
Правда, в самой России ничего не слышали о "неделе". Представитель Путина Дмитрий Песков заявлял, что, якобы, россияне согласились на "энергетическое перемирие" до 1 февраля.
Какие последствия очередного обстрела Украины 3 февраля?
- В ночь на 3 февраля противник совершил комбинированный удар по Украине. Враг использовал более 520 ракет и дронов. Основными направлениями атаки стали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Винницкая область, Одесская область.
- В Харькове объявлена чрезвычайная ситуация из-за повреждения нескольких ТЭЦ и электроподстанций. Без тепла остались 929 объектов.
- В результате вражеской атаки на критическую инфраструктуру в Киеве существенно повреждена ТЭЦ, которая обеспечивает теплом дома в Днепровском и Дарницком районах. Там сейчас более 1 100 домов без тепла.