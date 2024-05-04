Россияне запустили "Шахеды" в ночь на Пасху: где летят ударные дроны

В Пасхальную ночь оккупанты запустили "Шахеды". 24 Канал расскажет, где сейчас летят дроны и где объявлена тревога.

Кстати, несколько дней назад спикер Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что враг изменил тактику и реже запускает иранские беспилотники. Однако есть активность разведывательных дронов.

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Где сейчас летят "Шахеды"