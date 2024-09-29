Россияне запустили "Шахеды": какие регионы под атакой дронов

На этот раз движение ударных дронов началось в половине десятого вечера с Сумщины. Тревога охватила уже ряд областей. 24 Канал расскажет, где сейчас летят "Шахеды".

Оккупанты жестоко обстреляли УАБами Запорожье утром 29 сентября. Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю враг применил почти 900 авиационных бомб, более 300 "Шахедов" и более 40 ракет для ударов по Украине.

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Где сейчас летят "Шахеды" и в каких регионах тревога