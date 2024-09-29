Россияне запустили "Шахеды": какие регионы под атакой дронов

На этот раз движение ударных дронов началось в половине десятого вечера с Сумщины. Тревога охватила уже ряд областей. 24 Канал расскажет, где сейчас летят "Шахеды".
Оккупанты жестоко обстреляли УАБами Запорожье утром 29 сентября. Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю враг применил почти 900 авиационных бомб, более 300 "Шахедов" и более 40 ракет для ударов по Украине.
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Где сейчас летят "Шахеды" и в каких регионах тревога
23:50, 29 сентября
В каких областях объявили тревогу
23:40, 29 сентября
Где сейчас беспилотники
- БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину и Черниговщину.
- БпЛА на Полтавщине, курсом на запад.
- Несколько групп БпЛА на Николаевщине, курс северо-западный.
- БпЛА в северной и центральной частях Одесской области, курс северный/северо-западный.
- БпЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный.
- БпЛА в южной части Кировоградщины, курс западный.
- БпЛА в северной части Черкасской области, курс западный.
23:15, 29 сентября
- БпЛА с Полтавщины, курсом на Киевщину.
- БпЛА в Одесской области изменил курс на север.
23:08, 29 сентября
Где сейчас летят "Шахеды"
- БпЛА в южной и центральной частях Сумщины, курс западный и южный.
- БпЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
- БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
- БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
- БпЛА на Николаевщине, курсом на север и запад.
- БпЛА в северной части Одесской области, курс западный.
23:00, 29 сентября
В воздушном пространстве Украины до 18 дронов-камикадзе, – мониторы.
22:50, 29 сентября
Где сейчас тревога
22:38, 29 сентября
ВС предупредили о "Шахеде" на Николаев.
22:28, 29 сентября
- БпЛА на Полтавщине, курсом на Миргород.
- Несколько БпЛА в южной части Николаевщины, курс северо-западный.
22:17, 29 сентября
- БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.
- Несколько БпЛА в центральной и южной части Сумской области, курс южный.
- БпЛА в северной части Полтавской области, курс южный.
22:00, 29 сентября
- БпЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину.
- БпЛА южнее Николаева, курс северо-западный.
21:45, 29 сентября
- БпЛА на Херсонщине, курсом на Николаевщину.
- БпЛА на Сумщине, в направлении Сум.
21:24, 29 сентября
Сумская область – угроза применения ударных БпЛА.