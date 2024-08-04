Россияне запустили "Шахеды": где есть угроза
Россия продолжает терроризировать украинские города. Ночью 3 июля вражеские войска снова запустили "Шахеды"
Сейчас в части областей объявлена воздушная тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя.
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Зафиксировано БпЛА на севере Николаевской области. Они движутся на север. БпЛА в Компанеевском районе Кировоградщины, направление на Кропивницкий, В 00:29 воздушную тревогу объявили в Кировоградской области. По данным мониторинговых каналов, туда через Николаевскую область движутся несколько "Шахедов". В 00:17 зафиксировано движение БпЛА с Днепропетровщины на Запорожье, вектор движения – на юг. Воздушные силы предупредили, что БпЛА на Херсонщине изменили направление движения в сторону Николаева. В Николаевской области объявили воздушную тревогу. В ПС сообщили в 23:50, что БпЛА с Харьковщины заходят в Днепропетровскую область, направление движения – Павлоград. Группа БпЛА приближается к Павлограду с севера, Часть БпЛА зафиксирована на границе Харьковской и Полтавской областей. Воздушные силы в 23:10 предупредили Харьковскую область об угрозе применения вражеских ударных БпЛА из Белгородской области. Они движутся в южном направлении.
– пишут в ПС.
Беспилотники движутся на Запорожье
Часть БпЛа летит на Николаев
БпЛа движутся на Павлоград
– добавили военные в 23:56.
БпЛа движутся через Харьковскую область
Зафиксировано БпЛА на севере Николаевской области. Они движутся на север.
БпЛА в Компанеевском районе Кировоградщины, направление на Кропивницкий,
В 00:29 воздушную тревогу объявили в Кировоградской области.
По данным мониторинговых каналов, туда через Николаевскую область движутся несколько "Шахедов".
В 00:17 зафиксировано движение БпЛА с Днепропетровщины на Запорожье, вектор движения – на юг.
Воздушные силы предупредили, что БпЛА на Херсонщине изменили направление движения в сторону Николаева.
В Николаевской области объявили воздушную тревогу.
В ПС сообщили в 23:50, что БпЛА с Харьковщины заходят в Днепропетровскую область, направление движения – Павлоград.
Группа БпЛА приближается к Павлограду с севера,
Часть БпЛА зафиксирована на границе Харьковской и Полтавской областей.
Воздушные силы в 23:10 предупредили Харьковскую область об угрозе применения вражеских ударных БпЛА из Белгородской области.
Они движутся в южном направлении.