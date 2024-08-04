Россияне запустили "Шахеды": где есть угроза

Россия продолжает терроризировать украинские города. Ночью 3 июля вражеские войска снова запустили "Шахеды"

Сейчас в части областей объявлена воздушная тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя.

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