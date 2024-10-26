Нацелились на премию Дарвина: видео, как россияне заряжают ракеты, лупя по ним кувалдой
Россияне продолжают демонстрировать свои "нанотехнологии". Как оказалось, они заряжают ракеты, лупя по ним кувалдой.
Соответствующим "достижением" они поделились в своих телеграмм-каналах. Правда, похоже, "вторая армия мира" не понимает, насколько это опасно.
Смотрите также Оккупанты жалуются об атаке на аэродром в Липецке
"Ну не лезут они, старые", – жалуются оккупанты
Сейчас у российской армии наблюдается нехватка тяжелого вооружения. Поэтому российские военные начали использовать мотолыги (МТ-ЛБ) с реактивными установками. Такая техника предназначена для боевых кораблей. Там есть специальная система зарядки, транспортерная лента, лебедки и тому подобное.
А вот на суше их заряжать, как оказалось, чрезвычайно сложно. Поэтому оккупанты решили это делать с помощью кувалды.
"Ну не лезут они, старые",
– объяснил россиянин за кадром.
При этом подобный метод чрезвычайно рискованный. За эту бессмысленную и смертельно опасную разработку российская армия заслуживает премию Дарвина. Хотя, судя по видео, там ею гордятся.
Как россияне заряжают ракеты кувалдами: смотрите видео