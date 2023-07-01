Самолеты, вертолеты и склады с ракетами: оккупанты засветили свою технику в Луганском аэропорту
Источник:телеграмм-канал "OsintFlow"
Российские захватчики в очередной раз отметились своим умом и неуклюжестью. Так, россияне засветили в сети свою военную технику на аэропорту в оккупированном Луганске.
Кроме того, россияне также опубликовали сюжет с места скопления техники на одном из своих пропагандистских каналов. Журналисты отметили, что передали координаты этой техники в соответствующие украинские органы.
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Россияне засветили свою технику в Луганском аэропорту
Российские пропагандисты канала "Россия 24" сняли свой очередной "репортаж с линии фронта". В нем они опубликовали достаточно чувствительную информацию, в частности показали свою технику в Луганском аэропорту.
Расследователи отмечают, что на одном из кадров этого пропагандистского ролика видна часть аэропорта в оккупированном Луганске. Они отметили, что таким образом россияне подтвердили информацию о наличии там техники.
Россияне засветили свою технику в оккупированном Луганске / Фото из телеграм-канала "OsintFlow"
Впоследствии расследователи проработали эти данные и обнаружили, что на этом аэропорту действительно стоит один двухмоторный самолет. Правда, он уже не летает.
Более того, расследователи обнаружили на территории Луганского аэропорта 16 военных вертолетов. Также они нашли 2 единицы неопределенных летательных средств, которые, предварительно, похожи на большие БПЛА, или вертолеты-доноры.
Расследователи обнаружили российскую технику в Луганском аэропорту / Фото с телеграм-канала "OsintFlow"
Кроме этого, с помощью спутниковых данных расследователи обнаружили 2 полевых состава оккупантов. Они предназначены для быстрой зарядки российских вертолётов ракетами.
В заключение они также добавили ссылку на сайт с конкретными координатами всех объектов на этом аэродроме. Все эти данные они также были переданы украинским спецслужбам.
Россияне свозят технику в аннексированный Крым
- Партизаны из украинского движения "Атеш" 25 июня рассказали, что во временно оккупированном Крыму россияне начали массово свозить технику на аэродром Октябрьского. Этот аэродром расположен почти в центре аннексированного полуострова.
- В "Атеше" отметили, что на аэродром перевезли боевые машины пехоты. В частности, там обнаружили около 40-50 КамАЗов и броневиков "Тигр".
- Партизаны также предположили, что этот аэродром может ожидать судьба Чернобаевки. Ведь этот аэродром расположен в 200 километрах от фронта, куда могут доставать украинские ракеты Storm Shadow.