Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области мобилизованного военнослужащего из Львова, который передавал российским спецслужбам информацию о расположении украинских подразделений. Для его вербовки оккупанты использовали искусственный интеллект и фейковые аккаунты девушек на сайтах знакомств.

Об этом сообщили в СБУ.

Как россиянам удалось завербовать украинского военного?

По данным следствия, российские спецслужбисты применили тактику "медовой ловушки". Они сгенерировали с помощью искусственного интеллекта фотографии нескольких девушек, после чего создали фейковые профили на сайтах знакомств и в тематических чатах социальных сетей.

Через эти аккаунты оккупанты познакомились с мобилизованным, который искал близких отношений в интернете. После налаживания контакта он начал передавать врагу информацию об украинских войсках в обмен на обещание встречи с одной из своих интернет-знакомых.

По информации СБУ, одна из фейковых знакомых представилась медиком Национальной гвардии Украины. Она обещала военному свидание, если тот предоставит координаты своей бригады ВСУ на Славянском направлении.

Помимо мест базирования личного состава, мобилизованный фотографировал на телефон склады с боеприпасами и места сосредоточения военной техники украинского боевого соединения.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили информатора и задержали его по месту прохождения службы. Также правоохранители приняли меры, чтобы обезопасить позиции Сил обороны, находившиеся в зоне разведывательной деятельности фигуранта.

В ходе обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Что грозит задержанному?

Следователи сообщили задержанному о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ в условиях военного положения. Суд поместил подозреваемого под стражу без возможности освобождения под залог, ему грозит до 8 лет тюрьмы, а следствие рассматривает дополнительную квалификацию по статье о государственной измене.

Напомним, недавно в Донецкой области контрразведчики задержали российского агента, который в 4 километрах от линии фронта выслеживал украинские базы беспилотников и артиллерии.