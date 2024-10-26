Имеют "идею фикс": зачем россияне увеличивают количество полиции на оккупированной территории

Россияне продолжают творить бесчинства на украинских оккупированных территориях. В частности, Кремль пытается увеличить количество оккупационной полиции, привлекая полицейских с территории России.

Соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал 24 Каналу, что по мнению россиян, не может полицейский, который ранее жил на захваченных территориях, эффективно осуществлять свои полномочия в оккупационной полиции. А также совершать репрессии против местного населения.

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Россиянам нужно зачистить всех местных полицейских

"Оккупанты имеют "идею-фикс", довести, чтобы на 100 человек было 1000 полицейских", – объяснил он.

Это очень высокий количественный показатель, считает Лисянский, потому что даже в самой России он ниже. На самом деле это не такие уж недостижимые цифры. Такое количество полицейских можно набрать.

Однако для этого нужно привлекать местное население, а оккупанты их наоборот увольняют из полиции. Получается, что они местным не доверяют, считая их врагами и предателями. Поэтому, по его словам, россияне заселяют эти территории полицейскими из других регионов.

В то же время конфискованные у местного населения квартиры, в первую очередь могут быть распределены между чиновниками и силовиками. В России приняли соответствующий закон.

Россияне поэтому и используют это как поощрительный момент: если в других регионах на жилье надо заработать, то те, кто приедет на оккупированную территорию, сразу получит квартиру,

– отметил соучредитель Института стратегических исследований и безопасности.

Также в России приняли еще один закон, согласно которому на оккупированных территориях какой-то лейтенант может заступать на высшую должность. Однако у себя дома, в России, он не смог бы сделать такой стремительный карьерный скачок.

Если взглянуть на состав так называемых министерств МВД оккупантов на захваченных территориях, то на должностях высшего руководящего состава – так называемого министра и его 4 – 5 заместителей – не найдете ни одного человека с оккупированных территорий. Их всех зачистили,

– объяснил Павел Лисянский.

Все руководство состоит исключительно из граждан России.

Россиянам нужно зачистить всех полицейских, которые жили на этих территориях, и нанять новых из других регионов. Это как в тюрьме, где есть "заключенные" – местные жители – и "надзиратели" – граждане России, приехавшие на оккупированные территории,

– отметил он.

Заметим, что жителей оккупированных территорий ждет тяжелая зима, ведь там есть критические проблемы с отоплением и водоснабжением. Оккупанты полностью провалили подготовку к отопительному сезону. Поэтому местные жители вынуждены выезжать из захваченных россиянами территорий.

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