Співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів 24 Каналу, що на думку росіян, не може поліцейський, який раніше мешкав на захоплених територіях, ефективно здійснювати свої повноваження в окупаційної поліції. А також чинити репресії проти місцевого населення.

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Росіянам потрібно зачистити всіх місцевих поліцейських

"Окупанти мають "ідею-фікс", довести, щоб на 100 людей було 1000 поліцейських", – пояснив він.

Це дуже високий кількісний показник, вважає Лисянський, тому що навіть в самій Росії він нижчий. Насправді це не такі аж недосяжні цифри. Таку кількість поліцейських можна набрати.

Однак для цього потрібно залучати місцеве населення, а окупанти їх навпаки звільняють з поліції. Виходить, що вони місцевим не довіряють, вважаючи їх ворогами і зрадниками. Тому, за його словами, росіяни заселяють ці території поліцейськими з інших регіонів.

Водночас конфісковані у місцевого населення квартири, в першу чергу можуть бути розподілені між чиновниками і силовиками. В Росії ухвалили відповідний закон.

Росіяни тому і використовують це як заохочувальний момент: якщо в інших регіонах на житло треба заробити, то ті, хто приїде на окуповану територію, одразу отримає квартиру,

– зазначив співзасновника Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Також в Росії прийняли ще один закон, відповідно до якого на окупованих територіях якийсь лейтенант може заступати на вищу посаду. Проте у себе вдома, в Росії, він не зміг би зробити такий стрімкий кар'єрний стрибок.

Якщо поглянути на склад так званих міністерств МВС окупантів на захоплених територіях, то на посадах вищого керівного складу – так званого міністра та його 4 – 5 заступників – не знайдете жодної людини з окупованих територій. Їх всіх зачистили,

– пояснив Павло Лисянський.

Все керівництво складається виключно з громадян Росії.

Росіянам потрібно зачистити всіх поліцейських, які мешкали на цих територіях, і найняти нових з інших регіонів. Це як у в'язниці, де є "ув'язнені" – місцеві мешканці – і "наглядачі" – громадяни Росії, що приїхали на окуповані території,

– відзначив він.

Зауважимо, що мешканців окупованих територій чекає важка зима, адже там є критичні проблеми з опаленням та водопостачанням. Окупанти повністю провалили підготовку до опалювального сезону. Тому місцеві жителі змушені виїжджати із захоплених росіянами територій.

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