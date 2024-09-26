Про це 24 Каналу розповіла журналістка та депутатка Запорізької міської ради Аліса Сисоєва, наголосивши, що росіяни найбільше вкладають сил та коштів в пропаганду. Також відомо, що росіяни поступово посилюють штурмові дії на лінії розмежування у Запорізькій області.

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Промивають мізки дітям

Російські пропагандисти, зокрема, розповідають, по яких районах Запоріжжя гатять, та стверджують, що нібито вражають виключно "воєнні склади" і "військові частини".

Однак потім в новинах можна побачити, що вони влучають виключно по житлових кварталах. Росіяни тероризують Запоріжжя КАБами саме домівки місцевих жителів. Внаслідок цих ударів є, звичайно, мирні цивільні люди,

– зазначила депутатка.

Зверніть увагу! Росіяни вперше з початку війни почали обстрілювати Запорізьку область керованими авіаційними бомбами. За останні чотири доби противник вдарив по Запоріжжю та області КАБами майже 40 разів.

На окупованих територіях Запорізької області також росіяни влаштовують свавілля.

З початку навчального року в школах дітям не дають спокою від російських солдатів. Вони постійно проводять так звані "уроки мужності". Змушують дітей спілкуватися та фотографуватися з російськими окупантами. Подекуди на цих "уроках мужності" дітей навіщось одягають у російську військову форму. Тобто промивання мозку йде повним ходом,

– підкреслила вона.

Крім того, окупаційна влада не справляється з комунальними проблемами. Вони навіть не докладають зусиль, щоб змінити ситуацію. Зокрема, у Бердянську у більшій частині міста немає води. Місцеві навіть жартують, що не буває такого, щоб в квартирі одночасно було все одразу – і світло, і вода, і зв'язок, і інтернет. Обов'язково чогось немає.

Також росіяни бідкаються, що їм не вистачає лікарів. Звичайно, за словами депутатки, частина наших людей не погодились з ними співпрацювати, і тепер вони намагаються всіляко заманювати з Росії своїх так званих спеціалістів.

"Вони оголосили про старт нової програми, коли їхні лікарі приїжджають на окуповані території. Їх заманюють сюди грошима та безплатним житлом. А що це за житло, ми всі звичайно розуміємо, – це житло, яке вони просто вкрали у наших людей", – наголосила Аліса Сисоєва.