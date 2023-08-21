Россияне жалуются на попытку атаковать аэродром "Шайковка": повредился один из самолетов

На аэродроме "Шайковка" 21 августа было громко. Там будто бы упал ударный беспилотник.

Российские пропагандисты сразу начали заявлять, что ВСУ якобы попытались атаковать военный аэродром, сообщает 24 Канал. Следует заметить, что он расположен в Калужской области России.

Интересно Выступление со спецэффектами: в Электростали бойцы росгвардии стреляли в зрителей, ранены

Россияне жалуются на попытку атаки

По словам прокремлевских пропагандистов, якобы украинский БПЛА около 8:00 21 августа упал на территорию аэродрома. Это якобы гражданский коптер с самодельным взрывным устройством и усиленной батареей.

Его вовремя заметили и сбили,

– убеждают путинские приспешники.

Однако на месте падения дрона образовалась немалая воронка и разгорелся пожар. Его потушили на месте, без привлечения МЧС. Предварительно жертв в результате инцидента нет.

"По предварительной информации, в результате падения получил повреждения самолет, который не используется и находится на аэродроме", – говорится в сообщении.

Вероятно, говорится о ТУ-22М3 – дальнем стратегическом бомбардировщике-ракетоносце.

Около обеда россияне начали сообщать, что перехватили дрон и в Белгородской области. Впоследствии оккупантам вроде бы удалось обезвредить еще один.



Россияне якобы отбили атаку дрона на "Шайковке" / Спутниковое фото аэродрома

Варто прочитати США хотят нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить Украину, – WP

На "Шайковке" базируются российские бомбардировщики

На этом аэродроме "Шайковка" базируются бомбардировщики Ту-22М3, регулярно атакующие Украину.

Эти самолеты являются носителями Х-22 – сверхзвуковых ракет, которые сложно перехватывать. Боевая часть составляет около тонны.

Те средства ПВО, которые у Украины было раньше, к сожалению, не могли сбивать эти ракеты. Однако теперь перехватить Х-22 могут системы Patriot или SAMP/T.

Также такие ракеты имеют большое вероятное круговое отклонение. Точно попасть в цель Х-22 не может. Однако россияне в большом количестве используют эти ракеты по всей линии фронта.

Тогда российские власти жаловались, что якобы Украина "атаковала" объект. Следует понимать, что расположен он в 300 километрах от Москвы.