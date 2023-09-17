Россияне жалуются на новую атаку на аэродром "Шайковка"

Российские захватчики в очередной раз поплакались из-за новой атаки на стратегический аэродром "Шайковка". Он расположен в Калужской области.

Традиционно, в атаке уже успели обвинить Вооруженные Силы Украины. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

К теме Россияне жалуются на попытку атаковать аэродром "Шайковка": поврежден один из самолетов

Что известно об атаке "Шайковки"

По данным пропагандистов, ВСУ якобы "атаковали" стратегический аэродром "Шайковка" в Калужской области.

Украинский дрон-камикадзе перехватили и уничтожили вертолеты Ми-28,

– утверждают оккупанты.

Однако следует отметить, что никаких видео- или фотоподтверждений этой информации пока нет.

К тому же оккупанты говорят, что это уже третья попытка атаки на аэродром. Так, в октябре 2022 года там якобы сбили боевой дрон, а в августе этого года – гражданский коптер.

Предыдущие взрывы на аэродроме "Шайковка": что известно

Напомним, 7 октября 2022 года на военном аэродроме в Калужской области прогремел взрыв. Российские власти сразу же обвинили Украину. Так, взрыв якобы спровоцировал украинский беспилотник. По информации российской стороны, пострадавших нет, а инфраструктура аэродрома и техники не повреждены.

Кроме того, на аэродроме "Шайковка" 21 августа этого года было громко. Там якобы упал ударный беспилотник. По словам пропагандистов, якобы украинский БПЛА около 8:00 упал на территорию аэродрома. Это якобы гражданский коптер с самодельным взрывным устройством и усиленной батареей.

Однако на месте падения дрона образовалась немалая воронка и начался пожар. Его потушили. Предварительно, жертв в результате инцидента нет.

На аэродроме "Шайковка" базируются бомбардировщики Ту-22М3, из которых часто обстреливают украинские города.