Может прийти с фронта: какого "спасителя" ждут рядовые россияне

В свое время руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин стал популярной фигурой среди россиян из-за своей публичной критики ряда представителей российского правительства и Минобороны. И хотя Пригожин мертв, глава Кремля Путин до сих пор боится, что на его место может прийти новая фигура.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в разговоре с 24 Каналом отметила, что социально-экономического взрыва в России пока нет и не будет, ведь нет главаря.

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Россия ждет протестного лидера

Россия, по мнению Романовой, нуждается и ищет "нового Пригожина", скучая по предыдущему, который в июне 2023 года совершил мятеж. Если вследствие социального напряжения и недовольства россиян все же и произойдет взрыв, то он, с ее слов, состоится по пригожинской схеме.

Это, как любит говорить Путин, будет "движуха". Страна ждет протестного героя, антилиберального, популиста типа Трампа, только из народа, некоего Степана Разина и Емельку Пугачева в одном лице. Думаю, что такой может прийти с фронта,

– спрогнозировала Романова.

Таким новым протестным лидером, по мнению главы фонда "Русь сидящая", может стать боевой офицер, популярный среди российских оккупантов командир, который будет недоволен рядом вещей. Например, тем, что завершится война, или из-за того, что власть обманет его относительно денежных выплат.

Это, по убеждению Романовой, для России станет типичной ситуацией, которая будет обязательно, когда завершится острая фаза войны и российские вояки начнут возвращаться с фронта домой. Им, по ее словам, никто рад не будет и тогда начнется сталинский "101 километр", когда их начнут отправлять как можно подальше.

Вот тогда, по мнению Романовой, может начаться в такой среде нарастание недовольства и как следствие – появится новый Пригожин, который предпочтет разобраться с властью.