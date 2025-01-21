Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова в розмові з 24 Каналом зазначила, що соціально-економічного вибуху в Росії наразі немає і поки не буде, адже немає ватажка.

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Росія чекає на протестного лідера

Росія, на думку Романової, потребує і шукає "нового Пригожина", сумуючи за попереднім, який у червні 2023 року здійснив заколот. Якщо внаслідок соціальної напруги та невдоволення росіян все ж таки й станеться вибух, то він, з її слів, відбудеться по пригожинській схемі.

Це, як любить говорити Путін, буде "движуха". Країна чекає протестного героя, антиліберального, популіста типу Трампа, тільки з народу, такого собі Степана Разіна та Ємельку Пугачова в одній особі. Думаю, що такий може прийти з фронту,

– спрогнозувала Романова.

Таким новим протестним лідером, на думку голови фонду "Русь сидящая", може стати бойовий офіцер, популярний серед російських окупантів командир, який буде незадоволений низкою речей. Наприклад, тим, що завершиться війна, або через те, що влада надурить його стосовно грошових виплат.

Це, за переконанням Романової, для Росії стане типовою ситуацією, яка буде обов'язково, коли завершиться гостра фаза війни й російські вояки почнуть повертатися з фронту додому. Їм, з її слів, ніхто радий не буде і тоді почнеться сталінський "101 кілометр", коли їх почнуть відправляти якомога далі.

От тоді, на думку Романової, може початися в такому середовищі наростання невдоволення і як наслідок – з'явиться новий Пригожин, який волітиме розібратися з владою.