Россияне выбирают название для вооружения, о котором говорил Путин

После выступления президента РФ Владимира Путина, на котором он говорил о новых образцах российского вооружения, Минобороны страны-агрессора решило предложить россиянам придумать им названия.

Речь идет о так называемых "боевом лазере", "глубинном подводном беспилотнике межконтинентального класса" и "крылатой ракете с ядерным двигателем и неограниченной дальность полета". Увидеть это оружие россиянам не удалось, только на графике как она атакует штат Флорида.

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Россияне бросились наперебой предлагать свои варианты. Среди них "Барсик", "Гудбай, Америка", "Санкция", "Кондратий", "Паритет", "Учитель", "Русь", "Посол", "Мельдоний" и "Осиновый кол", пишет "Российская газета".

Также среди вариантов – назвать оружие именами богатырей Киевской Руси – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.



Стоит отметить, что в Вашингтоне резко прокомментировали заявления главы Кремля Владимира Путина о наличии у России вооружений, которые "значительно опережают США". А в Госдепе США рассказали, как планируют ответить на ракетную угрозу со стороны России. В НАТО считают недопустимыми запугивания президента России Владимира Путина ядерным оружием.