Росіяни обирають назву для озброєння, про яке говорив Путін

Після виступу президента РФ Володимира Путіна, на якому він говорив про нові зразки російського озброєння, Міноборони країни-агресора вирішило запропонувати росіянам придумати їм назви.

Мова йде про так звані "бойовий лазер", "глибинний підводний безпілотник міжконтинентального класу" та "крилата ракета з ядерним двигуном і необмеженою дальність польоту". Побачити цю зброю росіянам не вдалося, лише графіці як вона атакує штат Флорида.

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Росіяни кинулися наперебій пропонувати свої варіанти. Серед них "Барсік", "Гудбай, Америка", "Санкцяя", "Кондратій", "Паритет", "Учитель", "Русь", "Посол", "Мельдоній" та "Осиновий кіл", пише "Російська газета".

Також серед варіантів – назвати зброю іменами богатирів Київської Русі – Ілля Муромець, Добриня Микитич та Олешко Попович.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.



Варто зазначити, що у Вашингтоні різко прокоментували заяви глави Кремля Володимира Путіна про наявність у Росії озброєнь, які "значно випереджають США". А у Держдепі США розповіли, як планують відповісти на ракетну загрозу з боку Росії. В НАТО вважають неприпустимими залякування президента Росії Володимира Путіна ядерною зброєю.