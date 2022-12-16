Прилег "поспать" в Украине: как 30 бригада подарила оккупанту вечный сон
Российский оккупант пытался "отдохнуть" на украинской земле, однако его заметили наши военные. Так, россиянин навечно остался в украинских окопах.
Соответствующее видеоподтверждение ликвидации врага предоставила 24 канала 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. Украинские военные показали, что будет с каждым врагом, пришедшим на украинскую землю.
Читайте также Погибают, как роса на солнце: за сутки ВСУ уничтожили еще почти 700 кафиров и 5 танков
Какая судьба постигла российского захватчика
Оккупант в прямом смысле этого слова проспал "гостинец" от Вооруженных Сил Украины. Ведь, заметив россиянина в окопе, оператор дрона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского сбросил на него гранату.
На предоставленных военными кадрах заметно, что военнослужащий Вооруженных Сил Украины сбросил взрывной боеприпас прямо в цель.
Враг еще издал несколько замирающих движений и навечно остался "спать" на украинской земле. Теперь его сон вечен.
Наши военные неоднократно напоминали, что именно такая судьба ждет каждого врага в Украине – они погибнут на территории Украины, которую хотели захватить.
Как оккупант погиб в Украине: смотрите видео
Заметьте Хирургическая точность: ВСУ показали огненное видео, как выжигали оккупантов в битвах за Юг
Потери россиян на войне в Украине: главное
- С 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине уже 97 270 военных. Только в течение 15 декабря ВСУ ликвидировали 680 российских захватчиков.
- Кроме того, оккупанты понесли потери в Лазурном. В частности, там наши военные уничтожили до 30 российских захватчиков, которые пришли к нам с войной.
- Более того, наемников-зеков из частной военной компании "Вагнера" заставляют самим рыть себе могилы. Об этом рассказал пленный вагнеровец Владислав Измайлов.
- По его словам, двоих наемников, испугавшихся работы артиллерии, заставили копать себе могилы. После этого они были ликвидированы.