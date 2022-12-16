Прилег "поспать" в Украине: как 30 бригада подарила оккупанту вечный сон

Российский оккупант пытался "отдохнуть" на украинской земле, однако его заметили наши военные. Так, россиянин навечно остался в украинских окопах.

Соответствующее видеоподтверждение ликвидации врага предоставила 24 канала 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. Украинские военные показали, что будет с каждым врагом, пришедшим на украинскую землю.

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Какая судьба постигла российского захватчика

Оккупант в прямом смысле этого слова проспал "гостинец" от Вооруженных Сил Украины. Ведь, заметив россиянина в окопе, оператор дрона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского сбросил на него гранату.

На предоставленных военными кадрах заметно, что военнослужащий Вооруженных Сил Украины сбросил взрывной боеприпас прямо в цель.

Враг еще издал несколько замирающих движений и навечно остался "спать" на украинской земле. Теперь его сон вечен.

Наши военные неоднократно напоминали, что именно такая судьба ждет каждого врага в Украине – они погибнут на территории Украины, которую хотели захватить.

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