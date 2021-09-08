Россиянин пытался подкупить украинских пограничников "2 билетами банка России"

Пограничникам Черниговского отряда 7 сентября оригинально предлагали взятку. Россиянин уверял, что может дать "2 билета банка России".

Это происходило в пункте пропуска "Сеньковка". Таким образом россиянин хотел подкупить служащих, ведь ни он, ни его жена не имели ПЦР-тестов на COVID-19.

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Взятку он предлагал номиналом по 5 тысяч российских рублей. Несмотря на все старания, его попытка оказалась неудачной.

Конечно же, украинские пограничники отказались брать деньги. В то же время россиянин только попал впросак, ведь ситуацию задокументировали и направили сообщение в Нацполицию. Сейчас деньги изъяли, а граждан вернули в Россию.



Россиянин не имел ПЦР-теста / Фото Госпогранслужбы

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