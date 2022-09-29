Протест с огоньком: в России пытались сжечь еще один военкомат – в Новосибирске

Россиянам не удаются не только протесты. В частности, граждане государства-агрессорки не могут даже сжечь военкомат.

Как россиянин пытался сжечь военкомат

29 сентября в 06:25 по местному времени в Новосибирске пытались сжечь военкомат, пишут российские СМИ. Однако даже эта задача оказалась непосильной для россиян.

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Нападающий бросил бутылки с горючей смесью в 2 окна военкомата. Огонь охватил территорию на площади всего 0,5 метра. Пожар оперативно ликвидирован. Ни мебель, ни само помещение не пострадали. Нападавшего уже задержали. Против него совершают следственные действия.

Стрельба в военкомате в россии

26 сентября в Усть-Илимске в Иркутской области произошла стрельба в военкомате. Огонь открыл 25-летний местный житель Руслан Зинин. Он выстрелил в военкома, который после этого оказался в тяжелом состоянии в реанимации. Кстати, россиянин использовал самодельное оружие.

Мать Зинина рассказала, что к такому поступку сына мотивировала повестка, которую вручили его лучшему другу.

Последние новости о мобилизации в России

В оккупированном Крыму Кремль приказал мобилизовать в армию крымских татар. Их сразу перекидывают на самые горячие направления.

Из-за того, что уклоняющиеся от мобилизации массово сбегают за границу, руководство государства-агрессорки придумало разные способы, как их ловить. В частности, на границе с Финляндией поставили мобильные военкоматы.

По данным источников 24 канала в спецслужбах, над мобилизованными россиянами издеваются кадыровцы. Их насилуют и грабят. Относятся к ним даже хуже, чем к заключенным и незаконно мобилизованным с Донбасса.

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