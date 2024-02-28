"Хочешь жить – иди за птичкой": военные показали, как оккупант сдался в плен дрону

Еще один российский захватчик торжественно пополнил ряды пленных оккупантов. Так, украинские военные показали, как россиянин добровольно сдался в плен.

На поле боя российский захватчик, чтобы выжить, сдался в плен украинскому дрону. Видео опубликовали в телеграмм-канале 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

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Пополнение в рядах пленных оккупантов

Украинские бойцы 10-й ОГШБр "Эдельвейс" продемонстрировали, как еще один россиянин внезапно вспомнил, что он не на своей земле и сдался в плен украинскому дрону.

На обнародованных защитниками кадрах четко видно, как оккупант получил "тайное послание" от украинской "птички". На бумаге было написано – "Хочешь жить – иди за птичкой".

Российский захватчик очевидно наконец понял, что ему здесь не рады, а последствия в случае непослушания будут для него не слишком приятными.

Они боятся. Они хотят жить. Еще один россиянин сдался в плен коптеру, он понимает что это не его война. Украина вернет все территории,

– говорится в сообщении наших защитников.

Бойцы также опубликовали "путь" оккупанта до его сдачи в плен.

Российский захватчик добровольно сдался в плен украинскому дрону: смотрите видео

Оккупанты не впервые сдаются в плен "украинским птицам"

2 февраля бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады взяли в плен российского пехотинца. Он, чтобы выжить, сдался в плен украинскому дрону. После того как беспилотник сбросил гранату в окоп, оккупант проиллюстрировал жестами, что хочет сдаться.

После точного прилета гранаты в окоп российский боец понял, что у него есть два варианта: погибнуть, или же сдаться в плен и остаться живым. Он выбрал последнее, и жестами продемонстрировал беспилотнику, что сдается и отправился к украинским позициям, следуя за дроном.

Во время допроса он раскрыл много ценной информации, в частности вспомнил о личном составе и оружии своего подразделения. Так, украинские штурмовики получили полезную информацию и пополнение для дальнейших обменов пленными.

Военным оккупационных войск стоит запомнить, что у них всегда есть выбор: или сдаться в плен, или умереть из-за грязных амбиций Кремля.