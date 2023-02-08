Номинант на премию Дарвина: россиянин ударил палкой по дрону со взрывчаткой

ВСУ ежедневно ликвидируют сотни оккупантов, пополняющих статистику Генштаба. Однако есть персонажи, которые самоликвидируются без помощи наших военных.

Кадры самоликвидации российского оккупанта опубликовал активист Сергей Стерненко. Захватчика можно смело номинировать на премию Дарвина.

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Как оккупант пополнил статистику Генштаба

Иногда так происходит – ты живешь несколько десятков лет в какой-то российской глубинке, потом едешь убивать мирных граждан Украины, но вдруг видишь в поле украинский дрон, который просто "прилег отдохнуть". И не просто дрон, а аппарат с крафтнеймом BAVOVNA.

Беда в том, что оккупант не заподозрил, что дрон был не пуст, а со взрывчаткой, поэтому решил "героически ликвидировать" его с помощью палки. Но фортуна обернулась другой стороной – палка и дрон ликвидировали захватчика. Так что оккупант смело может стать номинантом премии Дарвина.

Самоликвидация оккупанта: эпическое видео

Тем временем у Кобзона аншлаг: статистика потерь врага

Премия Дарвина – ежегодная антипремия, присуждаемая тем, кто самым бессмысленным образом погиб или потерял способность размножаться. По статистике, почти всегда присуждается посмертно.

ВСУ с первого дня полномасштабного вторжения наносят колоссальные потери оккупантам в живой силе и технике. По состоянию на 8 февраля российская армия потеряла: