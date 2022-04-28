Россиянин угрожал взорвать участок полиции в Одессе

Гражданин России 27 апреля позвонил в полицию с угрозами. Говорил, что собирается взорвать полицейский участок в Одессе.

Речь идет об участке, расположенном на улице Греческой. Мужчину нашли и задержали.

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Россиянин живет в Одессе

В полиции говорят, что 49-летний россиянин живет в Одессе несколько лет. Свои действия объяснил тем, что был под хмельком и поссорился с матерью.

Его действия уже квалифицировали по соответствующей статье Уголовного кодекса о ложном сообщении об угрозе безопасности. Его могут лишить свободы сроком от 2 до 6 лет.

Мобильный телефон, с которого россиянин угрожал, изъяли. Мужчину забрали в изолятор временного содержания.

Как Россия угрожает Украине и миру

В Рубежном Луганской области россияне похищают украинских детей. Их мам они заставляют разведывать местонахождение наших ВСУ. Иначе угрожают, что расстреляют детей.

Россия пригрозила атакой на "центры принятия решений" в Украине, в том числе в столице. Так государство-агрессор ответило на заявление Великобритании о том, что Украина имеет право использовать их оружие для атаки на российские объекты.

Владимир Путин говорил очередные маразматические угрозы. Глава Кремля обещал "молниеносные удары" для всего мира, если кто-то будет вмешиваться в ситуацию в Украине.

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