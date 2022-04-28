Мовиться про відділок, що розташований на вулиці Грецькій. Чоловіка знайшли та затримали.

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Росіянин живе в Одесі

У поліції кажуть, що 49-річний росіянин живе в Одесі кілька років. Свої дії пояснив тим, що був напідпитку та посварився з матір'ю.

Його дії вже кваліфікували за відповідною статтею кримінального кодексу про неправдиве повідомлення щодо загрози безпеці. Його можуть позбавити волі терміном від 2 до 6 років.

Мобільний телефон, з якого росіянин погрожував, вилучили. Чоловіка забрали в ізолятор тимчасового тримання.

Як Росія погрожує Україні та світу

  • У Рубіжному на Луганщині росіяни викрадають українських дітей. Їхніх мам вони змушують розвідувати місцеперебування наших ЗСУ. Інакше погрожують, що розстріляють дітей.
  • Росія пригрозила атакою на "центри прийняття рішень" в Україні, зокрема у столиці. Так держава-агресорка відповіла на заяву Великої Британії про те, що Україна має право використовувати їхню зброю для атаки на російські об'єкти.
  • Володимир Путін казав чергові маразматичні погрози. Очільник Кремля обіцяв "блискавичні удари" для всього світу, якщо хтось буде втручатися в ситуацію в Україні.

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