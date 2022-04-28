Мовиться про відділок, що розташований на вулиці Грецькій. Чоловіка знайшли та затримали.

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Росіянин живе в Одесі

У поліції кажуть, що 49-річний росіянин живе в Одесі кілька років. Свої дії пояснив тим, що був напідпитку та посварився з матір'ю.

Його дії вже кваліфікували за відповідною статтею кримінального кодексу про неправдиве повідомлення щодо загрози безпеці. Його можуть позбавити волі терміном від 2 до 6 років.

Мобільний телефон, з якого росіянин погрожував, вилучили. Чоловіка забрали в ізолятор тимчасового тримання.

Як Росія погрожує Україні та світу

У Рубіжному на Луганщині росіяни викрадають українських дітей. Їхніх мам вони змушують розвідувати місцеперебування наших ЗСУ. Інакше погрожують, що розстріляють дітей.

Росія пригрозила атакою на "центри прийняття рішень" в Україні, зокрема у столиці. Так держава-агресорка відповіла на заяву Великої Британії про те, що Україна має право використовувати їхню зброю для атаки на російські об'єкти.

Володимир Путін казав чергові маразматичні погрози. Очільник Кремля обіцяв "блискавичні удари" для всього світу, якщо хтось буде втручатися в ситуацію в Україні.

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