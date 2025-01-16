Сбил Ми-8, а не украинский дрон: в России посадили офицера ПВО

Из России пришла фантастическая новость: один из бойцов крымской ПВО очень помог Силам обороны, сбив вертолет оккупантов. Хотя должен был сбить украинский БПЛА. Его судили за халатность, что стало первым таким случаем.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Дениса Казанского. Напомним, в начале января два Ми-8 уничтожили украинские разведчики с помощью морских дронов Magura V5 и еще один подбили.

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Над Крымом россиянин сбил Ми-8 вместо дрона

Новость сообщили журналисты российского издания "Коммерсант". Они выложили ее 15 января под заголовком "Халатность проявилась ракетой". Как утверждают медийщики, это первый приговор, который российский суд вынес за халатность.

В результате действий офицера погибли трое военных в чине капитана, которые были на борту вертолета. Судно упало в море. Это произошло давно – 18 октября 2023 года.

Буквально через две минуты после сообщения о малоскоростной цели капитан Пашков выпустил ракету из зенитного комплекса ТОР. Он не только ошибся в цифре позывного, который ему назвали, но и не поверил дополнительным сообщениям, когда ему сказали, что там может быть вертолет.

Проверка показала, что по месту обнаружения цели "своих самолетов нет",

– сказано в материале.

Через две минуты после выстрела выяснилось, что ракета действительно поразила российский вертолет.

Суд вынес приговор Пашкову: он "отправится самостоятельно" в колонию-поселение, где будет отбывать срок. Минобороны хотело взыскать с офицера 200 миллионов рублей (именно столько стоит Ми-8), но суд отказал.

Интересно, что сначала ему хотели присудить восемь лет заключения, но ограничились двумя годами и десятью месяцами. В течение года после освобождения Пашков не сможет быть на государственной службе и работать в органах местного самоуправления.

Такой мягкий приговор приняли по нескольким причинам: офицер имеет статус ветерана боевых действий и награды, он раскаялся и привлекается к ответственности впервые, у него есть сын-инвалид и тому подобное. Вдовы погибших пилотов получат только по миллиону рублей вместо трех, а минобороны – 5 миллионов. Впрочем, по 10 тысяч рублей от Пашкова вдовы не взяли.

Забавно также, что власти не могли установить, кто же виноват. Хоть и возбудили дело якобы в тот же день. Помог сам Пашков: в мае он явился с повинной.

Все эти феерические детали указывают на коллапс как российской армии, так и ее судебной системы.