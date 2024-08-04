Недавно исполнилось 18: на войне снова погиб оккупант-подросток

Потери среди личного состава России продолжают пополняться. Теперь "успешно демобилизованным" считается еще один подросток страны-агрессора, которому только исполнилось 18 лет.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал. Россиянин, который только недавно стал совершеннолетним, добровольно отправился на войну в Украину, чтобы совершать преступления против гражданского населения.

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На войне против Украины погиб 18-летний россиянин

Виталий Зубков родился 25 мая 2006 года и уже успел подписать контракт с российской армией. В конце июля стало известно о его уничтожении,

– пишут в сети.

Зубков мог не служить в армии по медицинским показаниям, но его девушка смогла договориться с полком о приеме парня на контракт.

Подростку дали позывной "Амбал". Интересно, что согласно ориентировке на поиск, рост парня достигал около 154 сантиметров.



18-летний оккупант Виталий Зубков умер на войне / Фото из открытых источников

К слову, недавно ГУР анонсировало новые операции по уничтожению российских бойцов, которые будут разворачиваться по всему миру. В частности, речь идет об Африке. Некоторые из этих операций уже успешно реализованы, но пока не получили широкого освещения в СМИ. В то же время другие мероприятия еще находятся на стадии планирования.