Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал. Росіянин, який тільки нещодавно став повнолітнім, добровільно вирушив на війну в Україну, аби чинити злочини проти цивільного населення.

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На війні проти України загинув 18-річний росіянин

Віталій Зубков народився 25 травня 2006 року і вже встиг підписати контракт із російською армією. Наприкінці липня стало відомо про його знищення,

– пишуть у мережі.

Зубков міг не служити в армії за медичними показаннями, але його дівчина спромоглася домовитися з полком про приймання хлопця на контракт.

Підлітку дали позивний "Амбал". Цікаво, що згідно з орієнтуванням на пошук, зріст хлопця сягав близько 154 сантиметри.



18-річний окупант Віталій Зубков помер на війні / Фото з відкритих джерел

До слова, нещодавно ГУР анонсувало нові операції зі знищення російських бійців, які розгортатимуться по всьому світу. Зокрема, йдеться про Африку. Деякі з цих операцій вже успішно реалізовані, але поки не отримали широкого висвітлення в медіа. Водночас інші заходи ще знаходяться на стадії планування.