ФСБ задержала за покушение на госизмену россиянина, который хотел вступить в ВСУ

В аэропорту Красноярска ФСБ задержала за покушение на госизмену россиянина. Мужчина хотел вступить в ряды ВСУ.

Жителя города Абакан задержали при попытке уехать в Украину. Об этом пишут росСМИ. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Россиянина обвиняют в замахе на госизмену

Россиянин пытался выехать в Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ. Впрочем, в аэропорту Красноярска его задержала ФСБ. Мужчину обвиняют в замахе на госизмене.

По данным враждебных СМИ, ранее россиянин якобы совершил "акт вандализма по админзданиям органов власти региона". За это его привлекли к уголовной ответственности.

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Ранее "за госизмену" в России задержали студента

Осенью 2022 года российские силовики обвинили в приготовлении к преступлению 21-летнего студента из Астрахани Глеба Вердиана. Его также арестовали по делу о госизмене.

РосСМИ писали, что вроде бы студент "хотел передать иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну".