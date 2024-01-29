Россиянина, прилетевшего в США самолетом без билета и паспорта, могут отправить за решетку
Источник:CNN
Сергей Очигава может сесть за решетку на пять лет. А все потому, что этот россиянин прибыл в США без билета, паспорта и каких-либо воспоминаний.
Как отмечают журналисты, гражданина России суд присяжных признал виновным. Следовательно, мужчине, который был безбилетным пассажиром самолета и прибыл в США без билета, паспорта или визы, может ожидать тюремный срок.
Читайте также Нападение на храм в Стамбуле: стрельцы задержаны, один из них – россиянин
Могут посадить на 5 лет
46-летнего Сергея Очигаву может ожидать заключения на срок до 5 лет. Его могут отправить в федеральную тюрьму. Само же дело против него было открыто в ноябре 2023 года. Случилось это после того, как из Копенгагена россиянин прибыл самолетом в Лос-Анджелес.
Как говорят прокуроры, Очигава прибыл в контрольно-пропускной пункт таможенной и пограничной службы в Лос-Анджелесе. Заявляют, что он "дал ложную и обманчивую" информацию. Сначала сообщал, что оставил свой паспорт в самолете.
Но его имя не смогли найти ни среди пассажиров этого самолета, ни среди других международных рейсов. Причем у россиянина не было с собой не только паспорта, но и визы, которая позволяла бы въехать в Соединенные Штаты.
Как выяснилось, в Очигавы был как русский, так и израильский паспорт. Его предъявили в суд 5 декабря. Мужчина виновным в выдвинутых обвинениях себя не признал. Пока он – под стражей. А приговор ему предстоит вынести в феврале 2024 года.
Что известно о горе-путешественнике
- Собственно, следствию экипаж этого самолета рассказал, что Очигава во время вылета находился на месте, которое должно было быть занятым. А уже после вылета он продолжил передвигаться по воздушному судну.
- Мужчина менялся местами, пытался общаться с другими пассажирами, игнорировавшими россиянина.
- Говорят, что во время перелета он ел. А еще в "один момент попытался съесть шоколад., принадлежавший членам экипажа".
- Агентам американского Федерального бюро расследований он сказал, что имеет степень доктора экономики и маркетинга. Говорит, что последний раз экономистом работал в России.
- А еще русский говорил, что у него мог быть билет на самолет, чтобы отправиться в Соединенные Штаты. Впрочем, он отметил, что не уверен в этом. По его словам, он тоже не припоминает, как в аэропорту Копенгагена проходил контроль. Что же делал в столице Дании, он объяснять не захотел.