Ненастье, накрывшее Россию, больше всего бурлит в Сочи. Россиянин там чуть не погиб, когда пытался взглянуть на шторм.

В российском городе Сочи бушует шторм. В телеграмм-каналах караины-агрессорки распространили видео, где мужчину чуть не смыло в море, потому что он хотел посмотреть на непогоду. 24 Канал.

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"Лови его"

На каком-нибудь из пляжей российского города собрались желающие посмотреть на шторм. Очевидно, жители России не совсем отдают себе отчет в опасности непогоды, поэтому решили, что это хорошая идея. В то же время природа однозначно показала, что нет. Один из них не успел отреагировать на поднявшуюся волну и со всей силой ударила о берег.

Россиянина чуть не смыло: смотрите видео

На фоне можно услышать вскрики семьи мужа. Люди не ожидали, что волна поднимется так высоко и будет такой сильной, хотя именно этого и следовало ожидать.

Лови его, бл*ть,

– кричит другой россиянин.

Человек, которого накрыло волной, едва смог подняться на ноги и убежать от шторма.

Беринговое море вышло из берегов