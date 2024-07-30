В сети появилось видео, где россиянка рассказывает, как издевается над ребенком из Мариуполя. С ее слова можно прийти к выводу, что она ненавидит ребенка, над которым взяла опеку.

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Как россиянка издевается над ребенком из Мариуполя

Тысячи незаконно вывезенных украинских детей продолжают находиться на территории России. Известно, что над частью россияне взяли опеку.

В российских телеграмм-каналах начали распространять видео на котором пьяная россиянка якобы рассказывает, как бьет ребенка из Мариуполя, над которым ранее взяла опеку.

В то же время мужчина, который снимает все на видео, угрожает женщине тюрьмой и заявляет, что если та ударит ребенка еще раз, то отправит видео в "специальные службы".

"Я трогаю уже, поверь", – заявила в ответ пьяная россиянка.

Что наговорила пьяная россиянка: смотрите видео

В конце видео россиянка заявляет, что не бьет ребенка, а "наказывает". Впрочем, чем все закончилось пока неизвестно, ведь видео резко оборвалось. Также неизвестно, действительно ли ребенок, о котором идет речь на видео, из Мариуполя.